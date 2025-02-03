女性を風俗店に紹介したとして、警視庁は３日、スカウトグループ「アクセス」ナンバー２で、グループの経理担当会社「ＥＢＣＤ」社長の男（３３）（東京都）を職業安定法違反（有害業務への職業紹介）容疑で逮捕したと発表した。グループの資金管理役とみている。発表によると、男は仲間と共謀して昨年２〜４月、いずれも２０歳代の女性３人に大分県別府市の風俗店の仕事を紹介した疑い。容疑を認めている。逮捕は１月３１日。