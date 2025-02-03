韓国最大の財閥「サムスングループ」の経営権継承をめぐる不正疑惑で在宅起訴されたサムスン電子の会長に対し、2審でも無罪が言い渡されました。サムスン電子の李在鎔会長は2015年、経営権を継承し、支配力を強化するためにグループ企業同士を合併させた際、幹部らとともに組織的な株価操作や不正会計を行ったとして、資本市場法違反などの罪に問われていました。去年2月の1審判決では無罪となり、検察が控訴していました。2審のソ