中居正広氏と女性のトラブルをめぐる一連のフジテレビの騒動を受け、親会社の社外取締役7人は、きょうから経営刷新に向けた議論が始まっています。「フジ・メディア・ホールディングス」は先月30日、4月にも始まる新たな経営体制に向けて、社外取締役7人で構成される経営刷新に向けた委員会を設置しました。フジ・メディアHD齋藤清人 社外取締役「ガバナンスの立て直しと信頼の回復を主眼に置いておりますので、日枝相談役