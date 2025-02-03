〈あらすじ〉ニューヨークに妻子と暮らすデヴィッド（ジェシー・アイゼンバーグ）は、いとこのベンジー（キーラン・カルキン）と空港で久しぶりに再会する。そして亡くなった祖母の祖国ポーランドに到着した2人は、第2次世界大戦の史跡ツアーに参加することに。感受性豊かで自由奔放なベンジーは、良くも悪くもムードメーカーとしてツアー参加者を魅了する。デヴィッドはそんなベンジーを見て、抑え込んでいた自身の感情や、ベン