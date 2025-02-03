東京都内の医療脱毛クリニックがまたしても突然閉鎖。経営破綻が相次ぐ医療脱毛業界で、今何が起きているのでしょうか。被害女性：未施術分の代金を返金してもらいたい。原宿や新宿など、都内で3店舗を展開していた医療脱毛医院「トイトイトイクリニック」。その経営会社が1月31日までに営業を停止し、今後、自己破産する意向であることが分かりました。突然の営業停止に、SNS上では「2週間前にいったばかりなのに、信じられない」