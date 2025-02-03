3日午前9時45分ごろ、長野県信濃町古海のスキー場「タングラムスキーサーカス」の関係者から「初心者用リフトで利用者の首が挟まった。もう解除されているが、意識がない」と119番通報があった。スキー場と長野市消防局によると、首を挟まれたのは観光で訪れていた米国籍の男児（10）。ベルトコンベヤー式の「動く歩道」の降り口で転倒した際に、上着のフードがベルトコンベヤーのすき間に巻き込まれ、首が絞められる状態にな