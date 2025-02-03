台湾のトップ女優バービィー・スー（徐煕媛）さんが、肺炎で亡くなった。48歳。台湾中央通信（CNA）など、複数媒体が3日、報じた。スーさんの妹は「旧正月の間、私たち家族は日本旅行に行ったが、私が最も愛する姉のシウォンがインフルエンザによる肺炎合併症で残念ながら私たちのそばを離れた」と明かした。スーさんは、94年にガールグループSOSのメンバーとしてデビュー。01年には台湾版「花より男子（流星花園）」でヒロインを