日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（日曜午後7時58分）の公式X（旧ツイッター）アカウントが3日、更新され、前日2日の放送内容について言及した。同アカウントは2日午後4時、放送開始の約4時間前に更新され「＜お知らせ＞撮影協力先について確認事項が発生したため、本日の番組の内容を変更して放送致します」と投稿。ラテ欄などでは「温泉同好会のインド旅絶叫ヒモ無しバンジー▽ガンバレルーヤ韓国美しすぎ回転演舞習得