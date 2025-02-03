アイベックスエアラインズは、ベガルタ仙台とスポンサーシップ契約を締結した。仙台を拠点とする両社は、双方の特性を生かしながら地域を盛り上げる様々な取り組みを実施していくとしている。アイベックスエアラインズは、仙台を拠点に全国10都市へ1日56便を運航している。2018年1月には宮城県と包括連携協定を締結し、宮城県の観光振興や県産品のPR、仙台空港の利用促進などの活動を行っている。