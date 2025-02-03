タレントの堀ちえみが2日に自身のアメブロを更新。コンビニエンスストア『セブン‐イレブン』で購入した品を紹介した。この日、堀は『セブン‐イレブン』に立ち寄ったことを報告し「果汁感UPチョコっとグミ。ブルーベリー味」と購入した菓子を紹介。「このグミチョコ、とても美味しくて驚いた」と述べ「それと…今日の新年会で若い子たちに、今の時代にはコンビニで洋服が売られていて、その商品がとてもいいと聞いて、心底ビック