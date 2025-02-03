日本付近はこの冬一番の強い寒気が流れ込み強い冬型の気圧配置となる見込みです。 【写真を見る】日本付近に今季一番の寒波が訪れる見込み県内ではあすから大雪に厳重な注意・警戒が必要気象庁が緊急会見（山形） 県内ではあすから大雪に厳重な注意・警戒が必要です。 日本付近に今季一番の寒波が訪れるとして、気象庁はきょう午後、緊急の会見を開きました。 それによりますと山形県内ではあすから山沿いや平地ともに大雪