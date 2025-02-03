警報級の大雪となる可能性を、画像でも確認できる。以下、気象庁発表。 【写真を見る】気象庁緊急会見警報級の大雪になる可能性は全国の雪の予想は波・風の今後も掲載あすから数日冬型が続きどんどん積雪が増える予想 日本付近は強い寒気が流れ込み、北日本から西日本にかけての地域では、4日(火)から日本海側を中心に山地・平地共に大雪となる。強い冬型の気圧配置は数日続く。 3日(月)から4日(火)頃にかけて日本付近