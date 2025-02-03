京セラは、同社が保有するKDDI株の売却期間を当初の予定の5年から2年に短縮する。 3日に公開された京セラの決算資料によれば、今後2年間で保有する1/3程度のKDDI株を売却する。KDDI株売却の方針を示した2024年10月当初は、売却期間は今後5年間とされていた。現時点での株価水準で5000億円規模となり、以降も継続的に縮減していくとしている。 KDDI株の売却は資本戦略見直しの一環。京セラは2024年9月末時点でKDDI株