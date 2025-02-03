「miness bi−hada ompa L（替刃2個付）」貝印は、ストレスのない使用感を追求したパーソナルケアブランド「miness」から、世界最小（2022年6月現在同社調べ）ガードを搭載し、肌にやさしい仕様のフェイス用音波振動カミソリ「miness bi−hada ompa L ホルダー替刃2個付」を4月1日に発売する。左：貝印 L型カミソリを使用、右：「miness bi−hada ompa L」を使用新商品は、1秒間に約100回振動する音波振動で、刃が円を描くように動