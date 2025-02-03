「ベーグレット ショコラ」ファンケルが展開するグルテンフリーブランド「OKOME BAKERY」は、2月4日から、「ベーグレット ショコラ（2個入）」を、ローソンが運営するナチュラルローソンで発売する。「OKOME BAKERY」はこれまで、昨年5月に「ベーグレット 枝豆チーズ」「国産米粉のもっちりベーグル ショコラ」、7月と11月に「ベーグレット アールグレイラテ」を展開し、多くの消費者から好評を得てきた。今回発売する「ベーグレッ