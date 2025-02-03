「つけガーナホワイト2025〜トリュフの香り〜」ロッテと人気ラーメン店「麺屋武蔵」がコラボレーションし、2月4日から2月16日まで、バレンタインデーに向けたチョコラーメン「つけガーナホワイト2025〜トリュフの香り〜」を数量限定で販売する。チョコラーメンの取り組みを始めて17年目の今年は、バレンタインのせいにして“自分へのご褒美”として食べてもらいたいと、トリュフをふんだんに使用した渾身のつけ麺を開発した。また