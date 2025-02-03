1月21日に台湾南部でマグニチュード6.4の地震があり被害が出ています。付近ではその後も地震が相次いでいますが、台湾は日本と同じ、地震の多いエリア。その特徴は？社会部災害担当・中濱弘道デスクが解説します。【週刊地震ニュース】■1週間で震度1以上が28回会津地方の地震は減少傾向1月27日から2月2日までの期間、国内では震度1以上の地震が28回あり、このうち震度3以上は2回でした。▼1月29日午前8時58分ごろ石川県穴水町で