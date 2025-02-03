歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。手作りのビスコッティを紹介しました。 【写真を見る】【工藤静香】「ビスコッティ」「好きなドライフルーツやナッツ、チョコレート、いろいろ楽しく作れます！」手作りおやつに反響工藤静香さんは「hot coffee といただく♥オイルバターフリーのビスコッティ」と、ビスコッティの画像をアップ。続けて「好きなドライフルーツやナッツ、チョコレート、いろい