楽天の安田悠馬捕手（24）が3日、沖縄・金武町で行われている春季キャンプのフリー打撃で推定140メートル弾を放ち、スコアボードを破壊した。飛距離に関して「風があるから分からない」と話したが、「打感はそんなに悪くはないです。打球速度もちょっと上がってる」と笑顔を見せた。背番号55を背負うロマン砲。スコアボードの修理費に関しては「球団でお願いします」と頭を下げた。