サッカー元スペイン代表のＤＦセルヒオ・ラモスがモンテレイ（メキシコ）へ加入する見通しになっている。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。報道によると、３日にマドリードでメディカルチェックを行い問題がなければ５日または６日に正式決定する流れ。マドリードでメキシコでの就労手続きなどを済ませて７日に渡航することになる。セルヒオ・ラモスはレアル・マドリードでチャンピオンズリーグ優勝４回、スペ