日本ハムキャンプで話をする野球日本代表の栗山前監督（奥）と井端監督＝名護野球日本代表の井端弘和監督が3日、沖縄県名護市で行われている日本ハムのキャンプを訪れ、同球団の栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーと会談した。2023年のWBCで優勝に導いた前監督とグラウンド上で約40分間話し込み、来春のWBCに向けて代表選手選考や先発投手起用について助言を受けた。井端監督は「すごくいい時間を過ごさせてもらった」と