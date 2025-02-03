日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」が２日に放送された。お笑いコンビ・かまいたちの山内健司、濱家隆一が元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂とともに東京・下北沢を散策。３人は古着屋で見つけた超高額Ｔシャツの価格に驚がくした。超お宝ビンテージＴシャツは１９８８年に結成された英・ロックバンドのＴシャツ。１５０万円の値段が明かされると一同は絶句した。濱家は「あんな所にかけてて、いいんですか？」と