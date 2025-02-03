パナマの大統領官邸に到着したパナマのムリノ大統領（左）とルビオ米国務長官＝２日/Mark Schiefelbein/AFP/POOL/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２日、中米パナマのパナマ運河について、改めて取り戻すと主張し、「さもなければ非常に強力なことが起きるだろう」と警告した。パナマ運河周辺での中国の存在をめぐり、米国とパナマの間で緊張が高まっている。トランプ氏は記者団に対し、「中国が運営しているパナマ運河は