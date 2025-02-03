人生後半の理想的な働き方とはどのようなものか。「とらばーゆ」元編集長で、慶應義塾大学SFC研究所上席所員の河野純子さんは「65歳以降は、月に5〜10万円程度の収入を得ていけば十分に生活できる。お金の心配をしすぎずに、小さくても自分の好きな仕事を長く続けたほうがいい」という――。※本稿は、河野純子『60歳の迎え方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SARINYAPINNGAM※写真はイメージです -