なとりは2月10日、「チータラ サッポロポテト バーべQあじ風味」「なめらか チータラ サッポロポテト バーべQあじ風味【要冷蔵】」を発売する。【関連記事】ちいかわ「なめらか チータラ」コラボパッケージ1月20日発売、ちいかわ･ハチワレ･うさぎ･モモンガ･くりまんじゅうをデザイン、ラッコの「チーズスモーク」も販売/なとりなとり×カルビーのコラボフレーバー。2月10日から、全国のコンビニエンスストアで先行販売する。3月3日