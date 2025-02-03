朝鮮労働党は、北朝鮮のすべての組織において指導的な役割を果たすことになっている。社会的地位を向上させるにあたって、党に入ることは欠かせない。その威光は、以前とは比べ物にならないほど低下しているものの、庶民にとって入党は、幹部に登用される唯一の道だ。入党には推薦状が必要だが、それを巡り、性上納やワイロを強いられることもある。（参考記事：女性少尉を性上納でボロボロに…金正恩「赤い貴族」のやりたい放題）