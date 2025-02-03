女優の芳根京子が３１日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に出演した。オープニングトークでＭＣを務める笑福亭鶴瓶は、芳根について「一点の曇りもない。作ってるわけでもなく育ちかもわからんね」と印象を語った。鶴瓶は芳根が２０１６年にＮＨＫ朝ドラ「べっぴんさん」に主演した際に６０代手前の役も演じきった話を振り「年配の役してたやんか。それがすっごいきれい。きれいな顔してるで。もち