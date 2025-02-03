歌手の森山良子（77）が3日、自身のインスタグラムを更新。娘の小木奈歩さん（53）＆おぎやはぎ・小木博明（53）夫婦の長女で、孫娘（愛称：私ちゃん）が16歳を迎えたことを紹介し、近影を披露した。【動画・写真】「素敵なパーティーですね」16歳を迎えた森山良子の孫娘「娘の娘、私ちゃんのお誕生日、いつもお邪魔する仕事仲間の家で開催してくれた。“恵方巻きを食べる会”と聞いたが、嬉しい嬉しいバースデー会がメインだ