【ソウル聯合ニュース】韓国の女性グループ、ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ（ルセラフィム）の曲「ＣＲＡＺＹ」と「ＳｏｕｒＧｒａｐｅｓ」が世界最大の音楽配信サービス、スポティファイでストリーミング再生回数２億回を突破した。所属事務所が３日、伝えた。再生回数は１日時点で「ＣＲＡＺＹ」が２億８５万２１５９回、「ＳｏｕｒＧｒａｐｅｓ」が２億３万４８２２回を記録した。「ＣＲＡＺＹ」は４枚目のミニアルバム「Ｃ