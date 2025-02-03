ヘアメイクアップアーティスト河北裕介さんがプロデュースをするヘアケアブランド｢&be HAIR(アンドビーヘア)｣から暖色ヘアの色落ちを防止し、理想のカラーへと導く｢&be カラーシャンプー C.Pink｣、｢&be カラートリートメント C.Pink｣が登場します。2025年2月3日(月)より公式オンラインストアにて先行発売、2月4日(火)より全国で発売いたします。 クリアピンクのカラ