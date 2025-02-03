「もう無理、会社がブラックすぎる！」…25年間アパレルで働いてきたRさん（46歳）は、1年前に現在の会社に転職しました。Rさんに会うたびに飛び出すのが会社の愚痴。「そんなに嫌なら辞めればいいのに」と思いつつ、その話を聞くと、「よく耐えているな…」と驚かされるほど、驚きのルールや無駄な業務のオンパレードなのです。【漫画】「そんなに嫌なら辞めれば？」でもね…（全編を読む）ルール1：エクセルに計算式を入れるな！