トッテナムのアンジェ・ポステコグルー監督が、ブレントフォード戦の勝利を喜んだ。クラブ公式サイトが伝えた。2日、プレミアリーグ第24節でトッテナムはアウェイでブレントフォードと対戦した。リーグ戦4連敗、7試合勝利がなかったトッテナム。苦しい状況に陥っていた中、この試合は前半にオウンゴールで先制すると、終盤にはパプ・マタル・サールがネットを揺らし、0-2で勝利。実に8試合ぶりにリーグ戦で勝利を収めた。試合後、