福岡県警田川署は3日、田川市の個人宅固定電話に2日、息子を名乗る人物から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。「高校の同窓会の資料が届くので受け取ってほしい」などの事実が判然としない内容の不審電話事案が連続で発生した。