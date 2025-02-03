劇場アニメ『メイクアガール』の公開を記念した舞台挨拶が、2月2日に東京・新宿バルト9で開催された。イベントには、ボイスキャストの堀江瞬、増田俊樹、雨宮天、花澤香菜、そして監督の安田現象氏が登壇し、制作秘話や作品への想いを語った。本作は、SNSで600万人以上のフォロワーを持つアニメーション作家・安田現象氏が手がける、劇場用長編アニメーションプロジェクトの第1弾である。これまで、3Dショートアニメやミュージック