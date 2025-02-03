広島市内の路線バスや路面電車の均一運賃が、1日から値上げされました。初めての平日、通勤時間帯の広島駅です。 ■通学で利用「知りませんでしたちょっと高くなるなって感じ」■週に3回ほど利用「高いですね20円（値上げ）はちょっときついです」広島市中心部を走る路線バスの均一運賃は、エリアを拡大した上で20円上がり240円になりました。また、広島電鉄の路面電車も値上げし全線で「240円」の均一運賃となっています。■広