静岡県は、沼津市内の飲食店が1月27日に提供した弁当を食べた17人が、下痢や嘔吐などを発症し、患者と従業員の便からノロウイルスが検出されたことから、食中毒と断定しました。飲食店に対し、2月3日から当分の間、営業禁止を命じました。 県によりますと、沼津市根古屋の飲食店が1月27日に提供した弁当を食べた5グループ42人中、3グループ17人が、翌28日正午頃から下痢、嘔吐、腹痛などを発症したことが判明しました