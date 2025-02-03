ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの数原龍友が3日、体調不良のため、きょう午後5時から開催される「『True or Doubt』配信リリース記念 ミュージックライブパーティー」を欠席すると、所属のLDHが公式サイトで発表した。【写真集カット】壮大な風景…！車に腰掛け、おしゃれ度MAXの数原龍友同サイトでは「【重要】数原龍友・2/3(月)「ミュージックライブパーティー」欠席のお知らせ」と題し、「本日2/3