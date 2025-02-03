【ソウル聯合ニュース】韓国の現代自動車は３日、１月の世界販売台数は前年同月比２．３％減の３１万３９９台だったと発表した。国内販売は７．５％減の４万６０５４台、海外販売は１．４％減の２６万４３４５台だった。国内でセダンは計１万４８０６台、多目的レジャー車（ＲＶ）は計１万４８３６台、高級車ブランド「ジェネシス」は計８８２４台を販売した。現代自動車の関係者は「旧正月（今年は１月２９日）の連休による営