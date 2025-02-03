【ソウル聯合ニュース】韓国の現代自動車の子会社・起亜は３日、１月の世界販売台数が前年同月比２．４％減の２３万９４７１台だったと発表した。国内販売は１４．０％減の３万８４１２台、海外販売は０．１％増の２０万１１５９台だった。起亜は旧正月（今年は１月２９日）の連休で営業日数が減ったことで国内販売台数が減少したと説明した。国内・海外を合わせて最も販売台数の多かった車種は多目的レジャー車（ＲＶ）「スポ