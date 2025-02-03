東京・板橋区で、信号無視をしたトラックが事情を聴きに来た警察官をはねて逃走し、その後、運転手の男が出頭しました。3日午前9時半ごろ、板橋区志村の交差点で、信号無視をしたトラックに警察官が事情を聴こうと近づいたところ、トラックが警察官をはねて逃走しました。はねられた警察官は志村警察署の交通課に所属する40代の男性巡査部長で、顔や足などにけがをしました。その後、トラック運転手の50代の男が近くの交番に出頭し