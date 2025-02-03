Hitoshi Ishida［東京３日ロイター］ - セイノーホールディングスは３日、自社株を公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。１株２０９１円で２０００万株を買い付ける予定。買い付け期間は４日から３月５日まで。買い付け価格は１月３１日までの１カ月の同社株終値の平均に対し１０％のディスカウントとなる。トヨタ、日野自動車、東京海上日動火災、あいおいニッセイ同和損保、三菱ＵＦＪ銀行などが応募する。買い付け代