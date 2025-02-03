スペイン１部レアル・ソシエダードが、日本代表ＭＦ久保建英（２３）流出に備えた代役を定めたようだ。久保は２０２９年夏まで契約を残すが、イングランド・プレミアリーグのリバプールなど複数のビッグクラブのターゲットになっている。６０００万ユーロ（約９６億円）とされる移籍金の支払いがあれば、引き抜きの可能性がつきまとう。今冬の移籍市場はともかく、シーズンオフの夏に何が起こるかわからない。そんな中、スペ