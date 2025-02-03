モデルでタレントの藤井サチさん（27）が2025年2月2日、花柄の着物姿をインスタグラムで披露した。「着物の姿が神々し過ぎて声が出てしまった」「着物姿、素敵ですね」などの声が寄せられている。「着物姿、上品！」藤井さんは2日、25年1月を振り返る写真や動画を複数投稿した。ジャーナリスト・田原総一朗氏らとの記念ショットや、土鍋やポップコーンの写真などを公開する中、1枚目で花柄の着物姿を披露。凛々しい表情を浮かべて