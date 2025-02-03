メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は、3日夜から日本列島に強い寒気が流れ込む予想です。岐阜県白川村では1カ月前、今シーズン最強寒波が押し寄せ、合掌家屋が雪に覆われていましたがーー。 「白川郷では前日の雪が溶けだし、道路が凍結してしまっています。観光客も慎重にゆっくり歩いています」(メ～テレ 梅谷悠祐 記者) 3日午後3時までの最高気温は6.8度と、3月並みの高さです。4日まで