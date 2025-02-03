桜島の南岳山頂火口で3日午後4時10分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から800mの高さまで上がりました。この爆発で、少量の噴煙が南東に流れています。大きな噴石の飛散は観測されていません。爆発の様子と今夜からあすにかけての降灰予報は画像で掲載しています。 桜島の爆発的噴火はことし24回目で、噴火警戒レベルは３の入山規制が継続しています。 ・ ・ ・