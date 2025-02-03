【動画】日本ハム 万波中正 今季目標は『MVP』｜https://youtu.be/wJvABpe4Ipk 2年連続ゴールデングラブ賞を受賞した万波中正（24）。 キャンプでの課題は打撃改善とし、スイング軌道を安定させるための練習法も披露。 『全試合出場＆MVP』を今季の目標に掲げ、バットを振り続けた。 また、侍ジャパンへの返り咲きも狙う万波。 「呼んでいただいて力になれなかったことに申し訳なさを感じる。もう1回選ばれるように頑張