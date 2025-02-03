３日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に、柔道男子で五輪３連覇を達成した野村忠宏さん（５０）が出演。同じ最軽量級で１歳年下の女子柔道・谷亮子さんを“嫉妬”した過去を明かした。ＭＣのお笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑に「当時、ライバルはいらっしゃったんですか？」と問われた野村さんは、「この選手っていう人はいなかった。直接対決したことはないけど、常に意識し続けた選手はいまし