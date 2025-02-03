アイドルグループ・乃木坂46の梅澤美波、久保史緒里が2日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』に出演。2人は番組内のコーナーでMCを務めるお笑いコンビ・バナナマン（設楽統、日村勇紀）が演じるフォークデュオ「赤えんぴつ」を完コピし、話題となった。【動画】バナナマン「赤えんぴつ」を完全再現した梅澤美波＆久保史緒里今回は、設楽軍と日村軍に分かれてゲームで戦う「大新年会2025」後半戦が放送された。各メンバーが