昨年１２月の名古屋大賞典・Ｊｐｎ３で６着に敗れ、デビューからの連勝が５でストップしたヤマニンウルス（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ジャスタウェイ）は、予定通りアルデバランＳ（４歳上オープン、２月８日、京都競馬場・ダート１９００メートル）に登録した。だが、現時点での出走決定順位は１７番目（フルゲート１６頭）で、補欠１番手となっている。出走がかなえば、騎乗停止期間が明け、今週から復帰する武豊騎手＝