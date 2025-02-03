CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」は、1月28日から千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで3日間にわたり行われた乃木坂46『37thSGアンダーライブ』より、公演の舞台裏に密着したドキュメンタリーを3月8日午後9時からテレビ初独占放送する。【写真】アンダラに懸ける想いを明かす副キャプテン・菅原咲月乃木坂46は、シングル表題曲を歌う“選抜メンバー”以外の“アンダーメンバー”による単独ライブイベントを